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Осужденного научили читать и писать в колонии Карагандинской области

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Осужденный в Карагандинской области
Осужденный. Фото: polisia.kz

Впервые в местах лишения свободы осужденный с психическими особенностями освоил грамоту и получил среднее образование благодаря усилиям воспитателей и учителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, во время отбывания наказания в учреждении №29 в Карагандинской области осужденный впервые освоил письменную грамотность и научился читать. В процесс образования были активно вовлечены сотрудники воспитательной службы и учителя вечерней школы.

Отмечается, что ученик 11-го класса имеет психические особенности, которые мешали ему в начале работы над собой.

"Я был осужден с 15 лет четырежды за кражи. Вырос в неблагополучной семье. Помню, что в начальных классах ходил в школу ответственно, но затем из-за проблем в семье, постоянных прогулов не смог освоить даже минимальные навыки - научиться читать и писать.

Часто бродяжничал, сбегал из дома и, соответственно, оказался в местах лишения свободы. До 30 лет я не понимал ответственности за свою жизнь.

Но потом я осознал, что больше не хочу быть "пустым местом", уголовником с низким интеллектом. В этом учреждении я начал учиться.

Сначала было стыдно, что не могу прочитать даже простое письмо, написать письмо домой. Но благодаря упорной воспитательной работе сотрудников, поддержке директора и учителей школы я преодолел все свои страхи и уже в этом году закончу 11 класс.

Преподаватели хвалят меня за хорошие успехи в учебе, в эти моменты я чувствую, что хочу идти дальше, заниматься саморазвитием", - поделился осужденный.

Несмотря на все трудности и кризисные моменты, осужденный приобрел знания, которые помогут ему успешно адаптироваться в обществе после освобождения.

В знак признательности за помощь в освоении грамотности он выразил благодарность необычным способом - через искусство, нарисовав картину, изображающую сцену, символизирующую его путь от безграмотности к обучению. Это произведение стало не только выражением его чувств, но и важным шагом к самовыражению и вере в светлое будущее.

"Образование в местах лишения свободы играет ключевую роль в подготовке осужденных к возвращению в общество.

Приобретение грамотности и профессиональных навыков значительно повышает шанс на успешную адаптацию, реабилитацию и трудоустройство после освобождения. Это также способствует снижению уровня рецидивов", - прокомментировал начальник учреждения Куат Араонов.

Ранее сообщалось, что в колонию Карагандинской области передали 498 новых книг в рамках программы реабилитации осужденных. Инициатива реализована при поддержке режиссера Рината Балгабаева.

Помимо этого, в живописных местах района Теренколь Павлодарской области прошел уникальный турнир по рыбалке, организованный для осужденных службой пробации.

А осужденные РГУ "Учреждение №31" КУИС МВД РК обучались изготовлению гипсовых изделий на практикуме, что может помочь им в будущем начать собственный бизнес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213567-osuzhdennogo-nauchili-chitat-i-pisat-v-kolonii-karagandinskoy-oblasti/

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