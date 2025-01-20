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Казахстанка погибла в Малайзии: в МИД прокомментировали произошедшее

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Пустая палата в больнице
Палата. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пресс-службе министерства иностранных дел РК прокомментировали информацию о гибели казахстанской студентки в госпитале Малайзии, передает NUR.KZ.

"Посольство РК в Малайзии оказало всестороннюю помощь в организации транспортировки тела погибшей казахстанки на Родину. Консул также координировал вопросы с госпиталем, университетом и страховой компанией. Все расходы, связанные с транспортировкой тела, ритуальные услуги и авиабилет матери были покрыты за счет медицинской страховки", - сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

Он также подчеркнул, что сотрудники посольства РК находятся в постоянном контакте с госпиталем, где проводится внутреннее расследование по факту смерти нашей соотечественницы.

Результаты будут переданы матери покойной.

Также посольство поддерживает связь с университетом и оказывает содействие матери студентки в вопросах, связанных с дальнейшими правовыми действиями.

"Относительно постановки на консульский учет граждан РК за рубежом сообщаем, что данная процедура является добровольной и не несет никаких обязательств. Консульский учет способствует своевременному обеспечению защиты прав и законных интересов наших граждан, в том числе в экстренных ситуациях и носит рекомендательный характер", - добавили в МИД.

По состоянию на январь 2025 года на консульском учете посольства РК в Малайзии состоят 63 студента.

Напомним также, что около двух недель назад семь казахстанцев, из них двое детей, пострадали в автомобильной аварии на трассе в России. Шесть человек были транспортированы в медицинские учреждения Уральска на автомобилях скорой помощи, еще один пострадавший соотечественник доставлен бригадой ДЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213352-kazahstanka-pogibla-v-malayzii-v-mid-prokommentirovali-proizoshedshee/

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