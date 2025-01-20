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Дополнительный автобусный маршрут запустили в Караганде

Опубликовано:

Автобус
Автобус. Фото: instagram.com/qaragandy_akimdigi

В Караганде начнет работу маршрут "14 микрорайон - СЭЗ Сарыарка". Он будет курсировать по будням, выполняя 16 рейсов в день, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, с 20 января 2025 года начинает движение дополнительный маршрут по направлению "14 микрорайон - СЭЗ Сарыарка".

К сведению жителей, один из имеющихся маршрутов №71 будет курсировать по указанной в прикрепленной схеме и расписанию с пометкой "71 маршрут СЭЗ".

"Убедительно просим жителей не путать данный автобус с маршрутом №71 по направлению "Караганда - Кокпекты".

Автобус с пометкой "71 маршрут СЭЗ" будет выполнять 16 рейсов только в будние дни и останавливаться на остановке специальной экономической зоны "Сарыарка" и Тау Кен Темир", - отметили в акимате.

Ранее в Караганде объявили о запуске нового автобусного маршрута до Ташкента (Узбекистан), который будет курсировать через день по нечетным числам. Отправление из города будет осуществляться в 20 часов по местному времени.

Кроме того, новый автобусный маршрут запустили в Астане - он будет курсировать от железнодорожного вокзала до Жагалау. Для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213162-dopolnitelnyy-avtobusnyy-marshrut-zapustili-v-karagande/

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