Дополнительный автобусный маршрут запустили в Караганде

В Караганде начнет работу маршрут "14 микрорайон - СЭЗ Сарыарка". Он будет курсировать по будням, выполняя 16 рейсов в день, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, с 20 января 2025 года начинает движение дополнительный маршрут по направлению "14 микрорайон - СЭЗ Сарыарка".

К сведению жителей, один из имеющихся маршрутов №71 будет курсировать по указанной в прикрепленной схеме и расписанию с пометкой "71 маршрут СЭЗ".

"Убедительно просим жителей не путать данный автобус с маршрутом №71 по направлению "Караганда - Кокпекты".

Автобус с пометкой "71 маршрут СЭЗ" будет выполнять 16 рейсов только в будние дни и останавливаться на остановке специальной экономической зоны "Сарыарка" и Тау Кен Темир", - отметили в акимате.

Ранее в Караганде объявили о запуске нового автобусного маршрута до Ташкента (Узбекистан), который будет курсировать через день по нечетным числам. Отправление из города будет осуществляться в 20 часов по местному времени.

Кроме того, новый автобусный маршрут запустили в Астане - он будет курсировать от железнодорожного вокзала до Жагалау. Для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.