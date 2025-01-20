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Юрту установили на глубине 650 метров под землей в Жезказгане

Опубликовано:

Юрта в шахте
Юрта. Фото: 24.kz

В Жезказгане установили юрту на глубине 650 метров. Находится она в шахте и уже стала излюбленным местом горняков, передает телеканал "24KZ".

Идея принадлежит Акбейсену Кайырбекову. Он и еще около тысячи горняков работают вахтовым методом на шахте "Жомарт", расположенной в 200 км от Жезказгана.

Акбейсен Кайырбеков рассказывает, что идея соорудить юрту в шахте пришла неспроста. Так он хотел создать уголок домашнего очага.

"Работаем 12 часов. Обед с 13:00 до 14:00. Это время хочется провести в чистом месте, хорошо пообедать. Наша юрта расположена на семь этажей под землей. Работа шахтера – сложная. Здесь они могут на некоторое время почувствовать уют родного дома", - поделился руководитель участка рудника "Жомарт" Акбейсен Кайырбеков.

Юрту шахтеры украсили казахскими национальными инструментами, портретами известных ханов и героев, а также ветеранов, внесших вклад в развитие промышленности этого региона. Есть и кресло, спроектированное в ханском стиле.

"У Акбейсена много идей. Одну из них мы поддержали. Помогли подготовить помещение, сделать декорирование. Думаю, юрта важна для патриотизма, а еще повышения морального духа, потому что работать под землей – тяжелый труд", - рассказал главный инженер рудника Ербол Биболов.

Помимо юрты Акбейсен Кайырбеков реализовал еще несколько проектов. В будущем он планирует превратить небольшой участок на территории шахты в зеленый парк. Здесь уже высажено много фруктовых деревьев и установлены статуи различных животных и птиц.

Напомним, ранее мы рассказывали, как создают юрты и сколько они стоят в Казахстане - наш корреспондент поговорил с Маратом Бексултановым, мастером, который около 10 лет изготавливает юрты. Его творения снимают в фильмах и клипах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213048-yurtu-ustanovili-na-glubine-650-metrov-pod-zemley-v-zhezkazgane/

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