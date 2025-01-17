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"Только штрафы, а не предупреждения": аудиозапись проверяют в полиции Жамбылской области

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Полицейский выписывает штраф
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В ДП Жамбылской области прокомментировали информацию о том, что якобы глава местной полицейской службы потребовал выписывать гражданам только штрафы, а не предупреждения, передает NUR.KZ.

В соцсетях распространился новый приказ якобы от начальника местной полицейской службы в Жамбылской области. Видео из чата в мессенджере опубликовал Telegram-канал "Письма Президенту".

"В аудиозаписи он утверждает, что необходимо выписывать гражданам только штрафы, а не предупреждения, потому что такой приказ дал начальник департамента полиции. В комментариях прикреплен скриншот из чата", - говорится в посте.

В ДП Жамбылской области прокомментировали распространившуюся информацию.

"Доводы, указанные в опубликованной записи, проверяются. Все обстоятельства будут установлены. Действиям сотрудника полиции будет дана правовая оценка", - заявили в ведомстве.

Ранее в ДП Карагандинской области прокомментировали рассылку, на которой якобы звучит голос начальника одного из отделов полиции. На аудиозаписи слышно, что автор сообщения требует выявлять нарушения по статьям "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство".

Депутат мажилиса Серик Ерубаев от лица партии "Ак жол" потребовал провести проверку в МВД по поручениям для полицейских "тотально штрафовать" казахстанцев.

В декабре прошлого года в МВД опровергли информацию о том, что теперь сотрудники полиции должны ежедневно составлять определенное количество протоколов на жителей страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212643-tolko-shtrafy-a-ne-preduprezhdeniya-audiozapis-proveryayut-v-policii-zhambylskoy-oblasti/

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