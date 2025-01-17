Бетонные блоки убрали со дворов Павлодара
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В Павлодаре во дворах демонтировали блоки, металлические конструкции и другие препятствия, которые блокировали доступ спецтранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодаре сотрудники ДЧС совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства и сотрудниками полиции провели масштабную акцию под названием "Безопасный двор".
"Основной целью мероприятия стало обеспечение беспрепятственного проезда для экстренных служб, таких как пожарная служба и скорая помощь", - подчеркнули в ДЧС Павлодарской области.
Во время акции специалисты провели демонтаж искусственных преград, установленных на проезжей части дворов областного центра. Были убраны блоки, металлические конструкции и другие препятствия, которые затрудняли или полностью блокировали доступ для спецтранспорта.
Искусственные барьеры во дворах представляют серьезную угрозу для оперативной работы экстренных служб.
"В критических ситуациях каждая минута может быть решающей для спасения человеческих жизней. Любые задержки на пути пожарных расчетов или скорой помощи, вызванные установленными препятствиями, могут привести к трагическим последствиям", - пояснили в ведомстве.
Сотрудники ДЧС напомнили жителям Павлодарской области о необходимости соблюдения правил безопасности. Каждый житель несет ответственность за то, чтобы во дворах не создавались препятствия для проезда спецтехники. В экстренных ситуациях от этого может зависеть здоровье и жизнь людей.
Ранее в Актобе во дворе дома на улице Турмагамбетова демонтировали бетонные блоки, что вызвало недовольство жителей из-за сквозного движения транспорта. Людям для безопасности предложили вместо блоков поставить шлагбаумы. Однако такое устройство обойдется примерно в 350 тыс. тенге.
А жители микрорайона в Алатауском районе Алматы вручную убирали с дороги бетонные ограждения, так как из-за них не могли выехать. В акимате города напомнили, что предупреждали о ремонте на данном участке и предлагали пути объезда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212584-betonnye-bloki-ubrali-so-dvorov-pavlodara/