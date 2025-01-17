Бетонные блоки убрали со дворов Павлодара

В Павлодаре во дворах демонтировали блоки, металлические конструкции и другие препятствия, которые блокировали доступ спецтранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодаре сотрудники ДЧС совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства и сотрудниками полиции провели масштабную акцию под названием "Безопасный двор".

"Основной целью мероприятия стало обеспечение беспрепятственного проезда для экстренных служб, таких как пожарная служба и скорая помощь", - подчеркнули в ДЧС Павлодарской области.

Демонтаж бетонного блока. Фото: ДЧС Павлодарской области

Во время акции специалисты провели демонтаж искусственных преград, установленных на проезжей части дворов областного центра. Были убраны блоки, металлические конструкции и другие препятствия, которые затрудняли или полностью блокировали доступ для спецтранспорта.

Искусственные барьеры во дворах представляют серьезную угрозу для оперативной работы экстренных служб.

Демонтаж металлической конструкции. Фото: ДЧС Павлодарской области

"В критических ситуациях каждая минута может быть решающей для спасения человеческих жизней. Любые задержки на пути пожарных расчетов или скорой помощи, вызванные установленными препятствиями, могут привести к трагическим последствиям", - пояснили в ведомстве.

Сотрудники ДЧС напомнили жителям Павлодарской области о необходимости соблюдения правил безопасности. Каждый житель несет ответственность за то, чтобы во дворах не создавались препятствия для проезда спецтехники. В экстренных ситуациях от этого может зависеть здоровье и жизнь людей.

Ранее в Актобе во дворе дома на улице Турмагамбетова демонтировали бетонные блоки, что вызвало недовольство жителей из-за сквозного движения транспорта. Людям для безопасности предложили вместо блоков поставить шлагбаумы. Однако такое устройство обойдется примерно в 350 тыс. тенге.

А жители микрорайона в Алатауском районе Алматы вручную убирали с дороги бетонные ограждения, так как из-за них не могли выехать. В акимате города напомнили, что предупреждали о ремонте на данном участке и предлагали пути объезда.