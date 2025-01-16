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Батареи остыли в некоторых районах Караганды

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Женщина греется у батареи
Радиатор отопления. Иллюстративное фото: SBenitez / Getty Images

В Караганде зафиксировано снижение давления на теплосетях в ряде районов. Специалисты пытаются оперативно устранить проблему, передает NUR.KZ со ссылкой на "Теплотранзит Караганда".

Как сообщается на официальной странице организации в Instagram, на теплосетях районов Востока 5, Голубых прудов и частично Юго-Востока (мкр. Гульдер, ул. Муканова и мкр. Таугуль) зафиксировано снижение давления.

"Специалистами оперативно был выявлен участок, направлены усиленные монтажные бригады и предпринимаются все меры для скорейшего устранения ситуации", - сообщили на предприятии.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребители переведены на подающий трубопровод I-очереди. На период переключения возможно временное снижение параметров подачи тепла.

"Работы будут завершены в максимально короткие сроки. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение. Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства", - заключили в организации.

Напомним, 2 декабря прошлого года в Караганде по ряду улиц отключали подачу воды для устранения утечки на водопроводе. Отключение затронуло несколько районов города.

Также сообщалось, что с 1 января 2025 года ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" полностью прекратило свою деятельность, а его функции по теплоснабжению и электроснабжению будут осуществлять другие компании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212268-batarei-ostyli-v-nekotoryh-rayonah-karagandy/

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