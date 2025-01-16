Стервятник стал птицей 2025 года в Казахстане

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия по результатам голосования назвала стервятника птицей 2025 года в нашей стране, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте АСБК, ассоциация совместно с Союзом охраны птиц Казахстана ежегодно проводит информационную кампанию "Птица года" для привлечения внимания к сохранению птиц.

Орнитологи предлагают кандидатов, а члены АСБК голосованием определяют победителя. Стервятника выбрали 60% голосующих.

Стервятник (Neophron percnopterus) — редкая хищная птица, самая мелкая из птиц-падальщиков. Как и все падальщики, этот вид играет важную роль в поддержании здоровья экосистем, избавляя их от падали и предотвращая распространение заболеваний. Помимо падали стервятник питается мелкими млекопитающими и рептилиями.

Ареал стервятника в Казахстане охватывает предгорья и безлесные горы южной части Казахстана. В Казахстане в среднем гнездится около 502 пар стервятников. Стервятник — перелетная птица, пролетающая по Афро-Евразийскому и Центрально-Азиатскому пролетным путям.

Угрозами для вида явлюятся утрата местообитаний, отравление ядовитыми приманками и пестицидами, нелегальный отлов и торговля, поражение электрическим током на линиях электропередач и столкновение с лопастями ветрогенераторов.

Подобные кампании, по выбору "Птицы года", проводятся в разных странах мира, отмечается в публикации.

В Казахстане птица года выбирается уже 20-й раз. Ею были кречетка, деревенская ласточка, журавли, черный жаворонок, обыкновенный скворец, большая синица, степной орел, гусь-пискулька, савка, серпоклюв, домовый воробей, филин, большой пестрый дятел, дрофа, балобан, пеликан, соловей, синяя птица, сплюшка.

В рамках кампании проходят образовательные мероприятия, конкурсы и просветительские акции.

Напомним, вчера администрация Ботанического сада Алматы обратилась к горожанам с призывом о помощи - птицам необходим корм на зимний период. Всех желающих пригласили принести корм для птиц.

А также напомнили, что птиц можно кормить несолеными и нежареными семечками, готовыми зерносмесями, колотыми орехами и несоленым салом. Но нельзя кормить испорченными продуктами, соленым, жареным, копченым, перловой, овсяной и гречневой крупой, черным ржаным хлебом и сырым мясом.

Мы также подробно писали, как в зимний период помочь птицам, чем их кормить и как не навредить неправильным кормлением. Подробнее читайте здесь.

Добавим, в дни после празднования Нового года эксперты рассказали, чем вредны салюты для животных. Помимо кошек и собак, фейерверки могут оказаться губительны и для птиц.