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Казахстанец получил руководящую должность в Apple

Опубликовано:

Адильхан Копабаев
Адильхан Копабаев. Фото: instagram.com/adilkhankopabayev

Казахстанец Адильхан Копабаев назначен на одну из руководящих должностей в корпорации Apple и будет курировать регион Центральной Азии и Армении.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев на своей странице в Facebook сообщил о том, что казахстанец получил должность в Apple.

"Рад сообщить, что наш соотечественник Адильхан Копабаев получил назначение на руководящую позицию в Apple! Адильхан будет курировать регион Центральной Азии и Армении. Пусть этот новый этап принесет ему множество достижений и профессионального роста!" - написал Мадиев.

Данную информацию подтвердил сам Адильхан Копабаев на своей странице в Instagram.

"Я рад сообщить, что присоединился к Apple Inc. в качестве руководителя отдела государственной политики и государственных связей по Центральной Азии и Армении", - написал он.

Отметим, что Адильхан Копабаев, как указано в его персональной справке в информсистеме "Юрист", родился 9 июля 1995 года в Актобе. Он учился в Ульсанском национальном институте науки и технологий в Южной Корее, а также в Brown University в США, является обладателем стипендии фонда Рокфеллера.

В начале карьеры работал в Южной Корее и Китае, после чего стал советником министра труда и социальной защиты населения РК. Также он трудился в Нацбанке, канцелярии премьер-министра РК.

Последняя должность, указанная в системе - экс-председатель правления "Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса РК".

Напомним, в июне прошлого года глава Минцифры Жаслан Мадиев высказался о возможности открытия официального офиса Apple в Казахстане.

"Думаю, через Казахстан рынок Центральной Азии им было бы интересно покрыть, это моя точка зрения. Окончательное решение за ними, но в принципе мы умеем работать с крупными компаниями, с инвесторами, вести переговоры и мы будем этим заниматься", - заявил тогда министр.

Также летом прошлого года сообщалось, что делегация Минцифры находилась с рабочей поездкой в США для укрепления отношений с ведущими мировыми технологическими гигантами, такими как Nvidia, Microsoft, Amazon, SpaceX.

Добавим, что в прошлом году на сайте epetition.kz появилась новая петиция под названием "Локализация сервисов Apple и Sony в Казахстане". Ее авторы просили внедрить в Казахстане закон, аналогичный Digital Markets Act.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212173-kazahstanec-poluchil-rukovodyashchuyu-dolzhnost-v-apple/

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