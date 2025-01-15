Ребенок-гигант родился в Актау

В областном перинатальном центре Актау жительница Мангистауского района родила ребенка весом 5,7 кг, а рост малыша составил 61 сантиметр, передает Lada.kz.

Как сообщает региональное издание, в перинатальном центре в Актау родился малыш весом 5 килограммов 760 граммов и ростом 61 см.

В пресс-службе Мангистауского областного перинатального центра отметили, что во всемирной акушерской практике в медицинской терминологии таких детей называют "ребенок-гигант".

"Это второй ребенок в семье, первый родился в 2022 году с весом 4 килограмма 320 граммов. У матери был гестационный диабет. В настоящее время состояние матери и малыша удовлетворительное, стабильное. Они находятся под пристальным наблюдением врачей", - рассказали в медицинском учреждении.

Ранее мы писали, что сразу три девочки-гиганта родились за два дня в Караганде. Их вес составил почти 5 килограммов.

В ВКО родилась девочка весом более 6 кг. Сообщалось, что мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Малышка стала четвертым ребенком в семье.

Еще один младенец-гигант появился на свет 8 марта 2024 года в Актау - об этом сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице.