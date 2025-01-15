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Отель Алматы подал в суд на жителя ВКО и потребовал около 430 тыс. тенге за проживание

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Номер в отеле
В отеле. Иллюстративное фото: Twenty47studio / Getty Images

Алматинский отель доказал проживание жителя Усть-Каменогорска, которого обязали оплатить более 400 тыс. тенге за пребывание, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, отель в Алматы подал иск к жителю Усть-Каменогорска о взыскании 429 300 тенге за проживание.

По словам истца, в июле прошлого года через сайт была оформлена заявка от гражданина Германии на проживание ответчика, оплаченная с карты этого гражданина. Проживание в отеле было забронировано на период с 30 июля по 8 августа 2024 года.

Отель выполнил свои обязательства, однако 14 октября 2024 года банк списал эту сумму с его счета, сославшись на финансовую претензию владельца карты о мошеннической транзакции.

"Ответчик в суде отрицал проживание, утверждая, что находился в Усть-Каменогорске. Однако представленные суду доказательства подтвердили факт его пребывания в отеле в указанный период", - рассказали в суде.

После изучения доказательств ответчик признал иск и предложил завершить дело в порядке медиации. Суд утвердил соглашение, по которому житель Усть-Каменогорска обязался выплатить сумму долга в рассрочку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211953-otel-almaty-podal-v-sud-na-zhitelya-vko-i-potreboval-okolo-430-tys-tenge-za-prozhivanie/

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