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9 млн тенге выплатят казахстанцу, чтобы он отремонтировал свой автомобиль

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Пачки денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Западно-Казахстанской области взыскали ущерб после ДТП в пользу владельца авто. При этом поликлиника должна выплатить ему 7,8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, 19 января 2024 года произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в которой был поврежден автомобиль истца, а виновником ДТП была признана городская поликлиника.

При обращении истца в страховую компанию ущерб оценили в 2 329 727 тенге. Мужчина, не согласившись с данной калькуляцией, обратился в оценочную компанию, которая оценила ущерб от ДТП в 8 854 617 тенге.

Ответчики - городская поликлиника и страховая компания - исковые требования не признали и просили в удовлетворении иска отказать.

В целях установления стоимости восстановительного ремонта суд назначил судебную товароведческую экспертизу, которая оценила ущерб на сумму 9 237 639 тенге.

Суд признал калькуляцию ущерба после ДТП недействительной и вынес решение о возмещении материального ущерба на сумму 9 237 639 тенге, при этом с городской поликлиники взыскали почти 7,9 млн тенге, а со страховой компании - оставшуюся часть суммы.

Решение уже вступило в законную силу.

Ранее в Астане суд рассмотрел дело казахстанца, который обратился с иском к ТОО о взыскании стоимости ремонта автомобиля. Машина была повреждена градом, когда находилась на территории сервисного центра. Мужчина получил почти 3 млн тенге в качестве компенсации материального ущерба.

А в Павлодаре ошибка при определении виновника ДТП привела к незаконному взысканию компенсации за моральный вред с водителя легкового автомобиля. Суд установил, что в аварии виновен только мотоциклист, который сам совершил столкновение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211921-9-mln-tenge-vyplatyat-kazahstancu-chtoby-on-otremontiroval-svoy-avtomobil/

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