Пожар в КБТУ в Алматы: работавшие на месте спасатели получили медали и сувенир
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Приказом Министра по ЧС награждены медалями спасатели, участвовавшие в тушении пожара в алматинском КБТУ, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается на официальном сайте МЧС РК, в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы состоялось торжественное награждение сотрудников, участвовавших в ликвидации пожара в здании Казахстанско-Британского технического университета.
В мероприятии приняли участие руководство и личный состав ДЧС, а также ректор КБТУ Маратбек Габдуллин и проректор по инфраструктуре Салават Бектемисов.
Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям за добросовестное исполнение служебных обязанностей при тушении пожара в здании КБТУ медалями "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" были отмечены:
- Мусин Диас Радиевич – начальник Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ;
- Магамедов Камил Махмутжанович – главный специалист Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ;
- Сулейманов Руслан Бахтиярулы – командир отделения пожарной части № 12 УЧС Жетысуского района
- Алиаскаров Дархан Жакитбекович – старший пожарный-спасатель ПЧ-9 УЧС Алмалинского района;
- Нугуманов Канатбек Талгатович – старший инструктор по вождению пожарного автомобиля СПЧ-6 УЧС Ауэзовского района;
- Талдыбаев Бакытжан Бахтбергенович – пожарный-спасатель СПЧ-5 УЧС Медеуского района.
Ректор КБТУ Маратбек Габдуллин поблагодарил спасателей за их самоотверженную работу.
"Благодаря вашим усилиям удалось предотвратить серьезные последствия и сохранить наше историческое здание, которое является важной частью культурного и образовательного наследия Казахстана.
Мы глубоко благодарны вам за преданность своему делу и Родине. Благодаря вашей самоотверженной работе мы, жители города, чувствуем себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Вы - настоящие герои, которые ежедневно рискуют собой ради нашей безопасности!", - сказал он.
В знак благодарности от имени коллектива университета спасатели получили памятный сувенир - хрустальный макет здания.
Напомним, пожар на четвертом этаже здания КБТУ произошел в ночь на воскресенье. Его тушили около трех часов. Известно, что пострадавших в ЧП нет.
В КБТУ заявляли, что компетентными органами проводится расследование причин инцидента. Пожар тушили 78 спасателей.
В связи с инцидентом студентов КБТУ до 20 января перевели на онлайн-формат обучения.
Позже пожарный, принимавший участие в тушении пожара в здании КБТУ на прошлых выходных, рассказал, какие повреждения получило сооружение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211906-pozhar-v-kbtu-v-almaty-rabotavshie-na-meste-spasateli-poluchili-medali-i-suvenir/