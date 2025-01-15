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Пожар в КБТУ в Алматы: работавшие на месте спасатели получили медали и сувенир

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Тушение пожара в здании КБТУ
Тушение пожара в здании КБТУ. Фото: ДЧС Алматы

Приказом Министра по ЧС награждены медалями спасатели, участвовавшие в тушении пожара в алматинском КБТУ, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается на официальном сайте МЧС РК, в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы состоялось торжественное награждение сотрудников, участвовавших в ликвидации пожара в здании Казахстанско-Британского технического университета.

В мероприятии приняли участие руководство и личный состав ДЧС, а также ректор КБТУ Маратбек Габдуллин и проректор по инфраструктуре Салават Бектемисов.

Награжденные спасатели
Награжденные спасатели. Фото: МЧС РК

Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям за добросовестное исполнение служебных обязанностей при тушении пожара в здании КБТУ медалями "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" были отмечены:

  • Мусин Диас Радиевич – начальник Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ;
  • Магамедов Камил Махмутжанович – главный специалист Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ;
  • Сулейманов Руслан Бахтиярулы – командир отделения пожарной части № 12 УЧС Жетысуского района
  • Алиаскаров Дархан Жакитбекович – старший пожарный-спасатель ПЧ-9 УЧС Алмалинского района;
  • Нугуманов Канатбек Талгатович – старший инструктор по вождению пожарного автомобиля СПЧ-6 УЧС Ауэзовского района;
  • Талдыбаев Бакытжан Бахтбергенович – пожарный-спасатель СПЧ-5 УЧС Медеуского района.
Ректор КБТУ поблагодарил спасателей
Ректор КБТУ поблагодарил спасателей. Фото: МЧС РК

Ректор КБТУ Маратбек Габдуллин поблагодарил спасателей за их самоотверженную работу.

"Благодаря вашим усилиям удалось предотвратить серьезные последствия и сохранить наше историческое здание, которое является важной частью культурного и образовательного наследия Казахстана.

Мы глубоко благодарны вам за преданность своему делу и Родине. Благодаря вашей самоотверженной работе мы, жители города, чувствуем себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Вы - настоящие герои, которые ежедневно рискуют собой ради нашей безопасности!", - сказал он.

Хрустальный макет здания КБТУ
Хрустальный макет здания КБТУ. Фото: МЧС РК

В знак благодарности от имени коллектива университета спасатели получили памятный сувенир - хрустальный макет здания.

Напомним, пожар на четвертом этаже здания КБТУ произошел в ночь на воскресенье. Его тушили около трех часов. Известно, что пострадавших в ЧП нет.

В КБТУ заявляли, что компетентными органами проводится расследование причин инцидента. Пожар тушили 78 спасателей.

В связи с инцидентом студентов КБТУ до 20 января перевели на онлайн-формат обучения.

Позже пожарный, принимавший участие в тушении пожара в здании КБТУ на прошлых выходных, рассказал, какие повреждения получило сооружение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211906-pozhar-v-kbtu-v-almaty-rabotavshie-na-meste-spasateli-poluchili-medali-i-suvenir/

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