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Охоту на волков и шакалов разрешили в Казахстане

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Волк выжидает жертву
Волк. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане разрешат охоту на волков и шакалов. Разрешение будет действовать до конца этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Комитетом лесного хозяйства и животного мира Минэкологии подготовлено биологическое обоснование на определение допустимого объема изъятия волков и шакалов в Казахстане на этот год.

"С 10:00 15 января 2025 года доступно получение разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию (волк, шакал). Согласно Биологического обоснования срок регулирования численности животных утвержден до 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении ведомства в Instagram-аккаунте.

Ранее жители Отырарского района Туркестанской области стали жаловаться на расплодившихся шакалов и волков. Люди боятся за свой скот, но еще больше - за своих детей.

До этого жители Северо-Казахстанской области заявляли, что обеспокоены приближением к населенным пунктам волков, о чем говорят найденные растерзанные туши животных. Инспекторы тогда успокаивали людей, объясняя, что фактов нападения хищников на людей в регионе зарегистрировано не было.

Мы также писали, что в декабре 2023 года в Карагандинской области волк напал на людей. Сначала сообщалось о двух пострадавших, затем - о трех. Их доставили в больницу, где были введены препараты от бешенства, а затем отпустили на амбулаторное лечение.

К вечеру того же дня полицейские совместно с органами ветеринарии ликвидировали дикое животное.

Позже стало известно, что волк, напавший на людей в Каркаралинске, был заражен бешенством. В районе ввели ряд ограничений. Также планировалась вакцинация от бешенства скота, домашних кошек и собак.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211890-ohotu-na-volkov-i-shakalov-razreshili-v-kazahstane/

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