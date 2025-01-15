Городской парк Темиртау обратился к жителям из-за катка (видео)

Жителей Темиртау попросили не мешать заливке катка в сквере Бирлик. Горожан просят проявить уважение к труду работников, передает NUR.KZ со ссылкой на городской парк.

Как сообщается на официальной странице парка в Instagram, с 13 января началась работа по подготовке катка для зимнего отдыха горожан. Территория была огорожена сигнальной лентой "Не переходить", чтобы обеспечить безопасность и качество покрытия. Однако многие жители игнорируют эти ограничения.

Несмотря на усилия рабочих, некоторые горожане заходят за ограждение, катаются по льду, который еще не успел замерзнуть, и портят верхний слой покрытия.

Зафиксированы случаи, когда ночью сигнальные ленты обрывали, а люди катались по незастывшему льду. Это замедляет процесс заливки и ухудшает качество льда, из-за чего работникам приходится переделывать уже выполненную работу.

В парке "Восток" отметили, что ситуация может привести к длительным задержкам в открытии катка. Жителей города попросили уважать труд рабочих, не заходить за ограждения и дождаться завершения работ.

"Давайте вместе заботиться о комфорте и безопасности друг друга", - добавили в парке.

Ранее городской парк Темиртау, наоборот, поблагодарил жителей за активное участие в улучшении порядка на катке и горке, отмечая вклад волонтеров в организацию зимних развлечений.

Также стало известно, что праздничная елка в городе пострадала от непогоды и некорректного использования карусели, но все повреждения оперативно устранены.

Недавно городской парк Темиртау пригласил жителей и гостей погрузиться в зимнюю сказку. Уютный зимний сад с огоньками и ароматом хвои стал местом отдыха и вдохновения.