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Одно из областных управлений переехало в Караганде

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Здание управления
Здание управления. Фото: gov.kz

Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области сменило месторасположение. Теперь ведомство находится по новому адресу, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области" сменило место дислокации.

"С 15 января 2025 года ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области" находится по новому адресу: г. Караганда, улица Таттимбета, 709, 1-й этаж (вход с обратной стороны здания)", - говорится в сообщении.

Напомним, с 14 октября прошлого года в Караганде начал работу новый сектор специализированного центра обслуживания населения (спецЦОНа). Он предоставляет гражданам услуги по регистрации и переоформлению транспортных средств.

Помимо этого, с 22 ноября прошлого года РАГС № 1 в Караганде также сменил адрес — теперь он располагается на улице Таттимбета, 709. Переезд связан с желанием улучшить качество обслуживания клиентов.

Также сообщалось, что Караганде открылся комьюнити-центр. Это место, где молодые люди смогут создавать свои проекты и получать квалифицированную помощь. В центре оборудованы тематические зоны для записи подкастов, мобилографии, уголок управления дроном, коворкинг, студия дизайна и др.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211815-odno-iz-oblastnyh-upravleniy-pereehalo-v-karagande/

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