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Как в Актобе справляются с обильным снегопадом (видео)

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Уборка снега
Уборка снега. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_akimat

В Актобе началась активная уборка снега после обильного снегопада. Для расчистки дорог задействованы 17 подрядных организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Актобе выпал долгожданный снег. Осадки идут обильно, дороги быстро заметает. Основная часть техники 17 подрядных организаций была мобилизована на ночную смену для очистки дорог.

В первую очередь работы проводятся на основных улицах с интенсивным движением, маршрутах общественного транспорта, магистральных дорогах, мостах и переездах.

В отдаленных жилых массивах города техника, находящаяся в круглосуточной готовности на дорожно-эксплуатационных пунктах, сразу же приступила к расчистке маршрутов общественного транспорта.

Автодороги города разделены на 24 участка, где бригады подрядчиков работают в две смены круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Актобе бригады подрядных организаций перешли на усиленный режим работы для очистки дорог от снега. Работы ведутся круглосуточно.

Также стало известно, что в Актюбинской области на подготовку к зимнему содержанию дорог планируется выделить 2,7 млрд тенге. Глава региона поручил обеспечить их готовность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211780-kak-v-aktobe-spravlyayutsya-s-obilnym-snegopadom-video/

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