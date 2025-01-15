Павлодарцы смогут накормить животных новогодними елками

В Павлодаре запустили акцию "Елка помогает животным". В трех пунктах в городе лесники будут принимать новогодние деревья на протяжении трех недель, передает Pavlodarnews.kz.

С 15 по 31 января жители региона могут отдать лесникам свои живые ели, которые стояли в домах на Новый год. Ветви и иголки станут кормом для диких животных заказника в пойме Иртыша, стволы передадут "Дому-приюту надежд" для обогрева.

Акцию организовали областная инспекция лесного хозяйства и животного мира, учреждение по охране лесов и животного мира и городской отдел внутренней политики.

Елки будут принимать в трех пунктах с 11.00 до 15.00 в течение трех недель:

перед торговым домом "Квазар" - на елочном рынке;

на углу улиц Камзина и Ломова - "Шиномонтаж";

в учреждении по охране лесов и животного мира на ул. Ворушина, 92.

Ранее стало известно, что жителям Алматы предложили сдать елки в зоопарк, но речь идет только о живых растениях. Разместят отслуживший новогодний атрибут в вольерах оленей, лосей, зайцев и других животных, чтобы воссоздать природную среду. Прием ненужных живых елей продлится до 17 января.

Перед Новым годом в Павлодаре в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Шырша" полицейские пресекли нарушения торговли молодыми елями. Продавцов привлекли к административной ответственности.