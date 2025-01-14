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Метель, туман и гололед: о погоде в среду в Казахстане рассказали синоптики

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Девушка идет в метель
Метель. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий: прогнозируются гололед и туман, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

15 января на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман.

На юге, востоке Атырауской области ночью ожидается гололед. На западе, востоке области - туман.

В Атырау 15 января ночью ожидается гололед.

На западе, юге, в центре области Абай ожидается низовая метель. На западе, юге, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с, временами порывы скоростью 25 м/с.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. На востоке, юго-востоке области ветер скоростью 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске 15 января ночью и утром ожидается туман. Также до 20.00 часов 15 января по городу Усть-Каменогорск сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер на юго-западе, в горных районах области скоростью 15-20 м/с.

В Таразе 15 января временами ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман.

В Уральске 15 января ночью и утром ожидаются туман, гололед.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается снег. Ночью на западе, севере области ожидается низовая метель, днем на западе, севере, юге области ожидается метель. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. На западе, севере, юге области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

В Петропавловске 15 января днем ожидается низовая метель. Днем ветрено, порывы скоростью 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области днем ожидается ветер: порывы скоростью 18 м/с.

15 января днем на западе, севере Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

На севере, в центре области Ұлытау ожидается временами туман.

В Жезказгане 15 января ожидается временами туман.

На севере, западе Кызылординской области днем ожидается гололед.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается метель. На юге, в центре области - туман. На востоке области ветер, скорость порывов 15-20 м/с.

В Костанае 15 января ночью и утром ожидается метель.

15 января ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер а горных перевалах области скоростью 15-20 м/с.

В области Жетісу ожидается ветер в районе Алакольских озер: скорость порывов 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211644-metel-tuman-i-gololed-o-pogode-v-sredu-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/

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