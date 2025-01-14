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Сотрудников детсада уволили из-за насекомых в каше в Актюбинской области

Опубликовано:

Еда в детском саду
Еда в детском саду. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_sergek

В детском саду Актюбинской области в каше для детей обнаружили насекомых. Руководство сада и сотрудники уволены, проводится служебная проверка, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе Управления образования Актюбинской области, в настоящее время по факту произошедшего проводится служебная проверка.

"13 января 2025 года в 9:00 во время утреннего приема пищи детям была подана овсяная каша. Медсестра яслей-сада во время приготовления блюда заранее взяла пробу, однако сообщила, что никаких червей или других насекомых не обнаружено.

При раздаче каши в первые две группы был выявлен неприятный инцидент, из-за чего подача завтрака была немедленно прекращена.

Между индивидуальным предпринимателем, осуществляющим поставку продуктов, и детским садом 4 июня 2024 года был заключен договор № 10. Овсяная крупа была доставлена в ясли-сад в ноябре 2024 года, срок годности составляет 18 месяцев.

В настоящее время со стороны управления образования проводится служебная проверка. Заведующая яслей-сада, повар и медсестра уволены", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее родители из Кандыагаша Актюбинской области пожаловались на качество еды в детском саду. На видео была снята каша с насекомыми.

А в Келесском районе Туркестанской области в частном детском саду отравились 34 ребенка. Все произошло 24 июня после завтрака.

Также в Сети появилось видео, где алматинка заявила о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм в школьной столовой. В управлении образования города прокомментировали инцидент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211543-sotrudnikov-detsada-uvolili-iz-za-nasekomyh-v-kashe-v-aktyubinskoy-oblasti/

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