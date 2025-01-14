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"Внесен в список памятников": о реконструкции Дворца студентов высказались в акимате Алматы

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Дворец студентов в Алматы
Дворец студентов в Алматы. Фото: farabi.university

В управлении культуры Алматы высказались касательно реконструкции Дворца студентов в Алматы - в ведомстве ее назвали незаконной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

По данным Управления культуры акимата Алматы, дворец внесен в государственный список памятников истории и культуры местного значения. И ранее от НАО "Казахский национальный университет им. Аль-Фараби" поступил запрос касательно проведения научно-реставрационных работ во Дворце студентов.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Республики Казахстан "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры осуществляются в соответствии с научно-проектной документацией научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры.

В связи с чем Управлением дан ответ о необходимости предоставления научно-проектной документации, разработанной в соответствии с законодательством в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия. До сегодняшнего дня соответствующая научно-проектная документация не поступала", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Здесь же добавили, что, согласно статье 37 Закона "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", нарушение законодательства влечет ответственность, установленную законами РК.

Отметим, как сообщается на официальном сайте КазНУ им. аль-Фараби, Дворец студентов им. У. Жолдасбекова - концертный зал, который входит в университетский комплекс университета. Дворец занимает второе место после Дворца Республики среди объектов культурно-зрелищного направления. Дворец Студентов им. У.А. Жолдасбекова был открыт в январе 1998 года.

Летом прошлого года сообщалось, что в Алматы выполнены работы по проведению ночной подсветки памятников истории и культуры республиканского и местного значения. Работы проведены во всех районах города, подключено 56 монументов и бюстов, для дополнительного освещения которых установлено 128 прожекторов.

Мы также писали, что с конца прошлого года в Казахстане ввели новые правила по установке памятников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211458-vnesen-v-spisok-pamyatnikov-o-rekonstrukcii-dvorca-studentov-vyskazalis-v-akimate-almaty/

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