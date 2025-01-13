Построенную еще в 2020 году канатную дорогу запускают в Шахтинске

Жители Шахтинска смогут пользоваться канатной дорогой на "шахтинской сопке", запуск которой состоится 18 января. Торжественное открытие будет сопровождаться шоу-программой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Шахтинске завершен проект акимата города по обустройству "шахтинской сопки" канатной дорогой.

Жители города смогут пользоваться удобным подъемником при отдыхе на снежной горке и катке.

Канатная дорога была построена еще в 2020 году, но из-за технических причин ее запуск откладывался.

Канатная дорога начнет работу 18 января в 12:00, а в 15:00 всех желающих приглашают на торжественное открытие с шоу-программой, которое завершится фейерверком. После этого она будет работать каждые выходные с 12:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что в Шахтинске начал работать городской каток, где доступны прокат коньков и лыж по доступным ценам. Подробности режима работы и стоимости рассказали в акимате.

Также стало известно, что Казахстан в прошлом году посетило рекордное количество туристов - 11,5 млн человек. Это вдвое больше, чем в 2023. При этом Шымбулак принимает в день 12-15 тысяч туристов, тогда как его мощность рассчитана на 6 тысяч.

На развитие туризма в стране акцентировал внимание президент Касым-Жомарт Токаев. Он указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.