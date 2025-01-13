Акимат Актобе показал, как жители превращают дворы и подвалы в свалки (видео)

Акимат Актобе обратился к жителям многоквартирных домов с просьбой сохранять чистоту и порядок в подвалах многоэтажных домов и дворах, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, жители многоэтажных домов часто превращают свои подвалы и дворы в свалки.

"Старые ненужные вещи, отходы строительных материалов выбрасывают в подвалы или складируют на контейнерных площадках для твердых бытовых отходов, образуя огромные кучи мусора.

Зачастую сами же жители фиксируют это на фото или видео, которые затем появляются в социальных сетях с вопросом: "Куда смотрит акимат?" - отметили в ведомстве.

В акимате заявили, что дом - это общее имущество, где расположены квартиры. Его чистота и безопасность напрямую зависят от жителей.

С ситуацией, подобной показанной на видео, специалисты отдела жилищной инспекции сталкиваются регулярно. Они не могут лично обойти каждую квартиру.

В ведомстве напомнили жителям о необходимости проявлять заботу, ответственность и дисциплину по отношению к своему дому и не оставаться равнодушными к нарушениям порядка.

"Если вы видите подобную небрежность со стороны соседей, не оставайтесь равнодушными, постарайтесь призвать к порядку", - призвали в акимате.

Ранее аким района имени Казыбек би в Караганде Ералы Оспанов также призвал жителей соблюдать чистоту и уважать труд коммунальных служб, подчеркнув важность совместной ответственности за порядок.

А в Алматы на видео сняли огромную мусорную свалку в Ауэзовском районе. Ее устроили жители одной из квартир, которые таскали мусор в квартиру.

Также жители Актобе пожаловалась, что задыхаются от смрада, который доносится с мусорной площадки. Отмечается, что сами контейнеры абсолютно чистые, мусор разбросан рядом.