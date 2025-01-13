Ямочный ремонт в середине зимы проводят в Караганде
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На улицах Караганды начались работы по ямочному ремонту с использованием холодного асфальта. Власти отметили, что данная технология доказала свою эффективность в прошлом году, передает ekaraganda.kz.
На улицах Караганды начались работы по ямочному ремонту холодным асфальтом.
В ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" поясняют, что холодный асфальт - это состав щебня и вяжущего битума. Он применяется в холодном состоянии для ремонта выбоин, сколов, трещин.
Данный материал специально разработан для применения в любых климатических условиях и при любой температуре окружающей среды - как зимой (до минус 20 градусов), так и летом. Он не требует никакого смешивания, нагрева и специального инструмента.
Отмечается, что в прошлом году на дорогах Караганды эта практика уже использовалась и показала себя достаточно эффективно. Поэтому было решено продолжить эти работы в текущем сезоне.
В настоящее время ямочный ремонт выполняется на центральных улицах шахтерской столицы.
Ранее сообщалось, что карагандинцы уже несколько лет жалуются на качество дорожного покрытия объездной дороги, соединяющей Майкудук и город. Ремонтные работы лишь усугубляют ситуацию.
Также карагандинские автомобилисты выразили недовольство состоянием дорог и последствиями для своих машин из-за ям. Чиновники пообещали ремонт в 2025 году.
А власти Караганды подготовили предварительный перечень автодорог, подлежащих ремонту в 2025-2026 годах. В список включены улицы с высокой транспортной нагрузкой и межквартальные дороги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211146-yamochnyy-remont-v-seredine-zimy-provodyat-v-karagande/