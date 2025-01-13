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Январское ЕНТ стартовало в Казахстане: кто примет в нем участие

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Школьник сдает экзамен
Тестирование. Иллюстративное фото: Pixabay

В Казахстане началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. Около 167 тыс.человек подали заявление для участия в нем, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки.

Как сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования РК, 76,7% человек изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 23,2% - на русском, 142 человека - на английском языке.

В первый день проведения январского ЕНТ министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек посетил один из центров тестирования в Астане.

"При подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования. В первый день тестирования ЕНТ сдают 2277 человек по всей стране, в том числе в столице - 155 абитуриентов.

Самой часто выбираемой комбинацией профильных предметов уже несколько лет подряд остается "Математика-Физика" - 17,5%. То есть, это будущие инженеры, механики, учителя, техники, технологи, энергетики и строители. Далее идут комбинации "Биология-Химия" - 17,3% и "Математика-Информатика" - 10,3%, соответственно будущие медики и IT-специалисты", - отметил министр.

Сообщается, что количество предметов на ЕНТ остается прежним - три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ - 120, максимальное количество баллов - 140, время тестирования - 4 часа (240 минут).

"В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию", - сообщили в Миннауки.

Напомним, основное ЕНТ 2024 года стартовало в 14 регионах страны 16 мая прошлого года, закончилось оно 5 июля. 3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.

Также сообщалось, что казахстанские абитуриенты, набравшие высокие баллы на ЕНТ и не получившие гранты, намерены судиться с Министерством науки и высшего образования.

Позже в Министерстве науки и высшего образования ответили на жалобы выпускников на несправедливое, по их мнению, распределение грантов. В сентябре 2024 года глава Миннауки Саясат Нурбек также рассказал о поданных на министерство исках в суд - их подали абитуриенты. Сообщалось, что всего было подано 22 иска на министерство науки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211000-yanvarskoe-ent-startovalo-v-kazahstane-kto-primet-v-nem-uchastie/

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