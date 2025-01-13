Казахстанцы смогут получать свидетельства о рождении не посещая ЦОНы

Казахстанцы смогут получать свидетельства о рождении без посещения ЦОНа – через постаматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается на сайте правительства, в 2025 году Минюст совместно с МЦРИАП планирует запустить пилотный проект по доставке гражданам свидетельства о рождении посредством постаматов одного из казахстанских банков. Это позволит получить свидетельство о рождении без посещения ЦОНа.

"В частности, планируется развитие применения электронного апостиля по электронным документам, выданным органами РАГС, таких как свидетельства и справки о рождении, смерти, заключении и расторжении брака. Нововведение позволит гражданам получать указанные документы и проставить на них апостиль в рамках одного заявления", – считают в кабмине.

Планируется, что услуга станет доступной в четвертом квартале 2025 года.

Напомним, в августе стало известно, что Министерство юстиции планирует внести изменения в формат свидетельств о рождении. Согласно проекту, бланк документа будет содержать порядковый номер.

Добавим также, что с прошлого года казахстанцы могут получить государственные услуги не посещая ЦОН, а вызвав сотрудника центра на дом. Новая услуга доступна во всех регионах страны.