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Казахстанцы смогут получать свидетельства о рождении не посещая ЦОНы

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ЦОН
ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы смогут получать свидетельства о рождении без посещения ЦОНа – через постаматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается на сайте правительства, в 2025 году Минюст совместно с МЦРИАП планирует запустить пилотный проект по доставке гражданам свидетельства о рождении посредством постаматов одного из казахстанских банков. Это позволит получить свидетельство о рождении без посещения ЦОНа.

"В частности, планируется развитие применения электронного апостиля по электронным документам, выданным органами РАГС, таких как свидетельства и справки о рождении, смерти, заключении и расторжении брака. Нововведение позволит гражданам получать указанные документы и проставить на них апостиль в рамках одного заявления", – считают в кабмине.

Планируется, что услуга станет доступной в четвертом квартале 2025 года.

Напомним, в августе стало известно, что Министерство юстиции планирует внести изменения в формат свидетельств о рождении. Согласно проекту, бланк документа будет содержать порядковый номер.

Добавим также, что с прошлого года казахстанцы могут получить государственные услуги не посещая ЦОН, а вызвав сотрудника центра на дом. Новая услуга доступна во всех регионах страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210993-kazahstancy-smogut-poluchat-svidetelstva-o-rozhdenii-ne-poseshchaya-cony/

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