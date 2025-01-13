"Зима в этом районе суровая": скальные выемки расширили в Актюбинской области
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Железнодорожники Актюбинского отделения проводят работы по расширению скальных выемок, чтобы предотвратить снегозадержание на путях и улучшить движение поездов зимой, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, участки обслуживания дистанции Биршогырской дистанции пути Актюбинского отделения магистральной сети расположены на Мугалжарском перевале.
"Зима в этом районе суровая с обильными снегопадами, сильными ветрами и буранами. В скальных выемках скапливается снег, что усложняет движение поездов.
С особыми трудностями сталкиваются железнодорожники на перегоне Мугалжар - Алабас, особенно по четному пути", - говорится в сообщении
Чтобы минимизировать влияние снега на движение поездов, Актюбинское отделение магистральной сети произвело работы по расширению 6 скальных выемок. Запланировано проведение работ еще на 2 выемках.
В КТЖ отметили, что расширение скальных выемок облегчит работу железнодорожников в зимний период.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области на подготовку к зимнему содержанию дорог планируется выделить 2,7 млрд тенге.
Также 10 декабря прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Нурлана Сауранбаева. Глава КТЖ доложил о ходе осуществления крупных инфраструктурных проектов и исполнении поручений главы государства по развитию транзитного потенциала.
Еще стало известно о том, что в казахстанских поездах планируют запустить Wi-Fi.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210976-zima-v-etom-rayone-surovaya-skalnye-vyemki-rasshirili-v-aktyubinskoy-oblasti/