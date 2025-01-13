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Эзотерика

"Зима в этом районе суровая": скальные выемки расширили в Актюбинской области

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Биршогырская дистанция
Ж/д пути. Фото: t.me/railways_kz

Железнодорожники Актюбинского отделения проводят работы по расширению скальных выемок, чтобы предотвратить снегозадержание на путях и улучшить движение поездов зимой, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, участки обслуживания дистанции Биршогырской дистанции пути Актюбинского отделения магистральной сети расположены на Мугалжарском перевале.

"Зима в этом районе суровая с обильными снегопадами, сильными ветрами и буранами. В скальных выемках скапливается снег, что усложняет движение поездов.

С особыми трудностями сталкиваются железнодорожники на перегоне Мугалжар - Алабас, особенно по четному пути", - говорится в сообщении

Чтобы минимизировать влияние снега на движение поездов, Актюбинское отделение магистральной сети произвело работы по расширению 6 скальных выемок. Запланировано проведение работ еще на 2 выемках.

В КТЖ отметили, что расширение скальных выемок облегчит работу железнодорожников в зимний период.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области на подготовку к зимнему содержанию дорог планируется выделить 2,7 млрд тенге.

Также 10 декабря прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Нурлана Сауранбаева. Глава КТЖ доложил о ходе осуществления крупных инфраструктурных проектов и исполнении поручений главы государства по развитию транзитного потенциала.

Еще стало известно о том, что в казахстанских поездах планируют запустить Wi-Fi.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210976-zima-v-etom-rayone-surovaya-skalnye-vyemki-rasshirili-v-aktyubinskoy-oblasti/

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