Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пассажиров сломавшегося автобуса отвезли на ж/д вокзал в Карагандинской области (видео)

Опубликовано:

Спасатели
Спасатели. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

На трассе близ поселка Осакаровка в Карагандинской области ночью сломался пассажирский автобус. Спасатели эвакуировали 15 человек в местный железнодорожный вокзал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, ночью на трассе Алматы - Екатеринбург произошла поломка пассажирского автобуса, который встал в 7 км от поселка Осакаровка в Карагандинской области.

Сотрудниками МЧС из технически неисправного транспортного средства на железнодорожный вокзал поселка Осакаровка эвакуированы 15 пассажиров.

В ведомстве напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер 112.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области пассажирам сломавшегося на трассе автобуса помогли спасатели. Восемь человек разместили в пункте обогрева.

Помимо этого, полицейские Карагандинской области эвакуировали пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе Алматы - Екатеринбург из-за сильного мороза.

Также спасателям пришлось эвакуировать иностранных пассажиров сломавшегося автобуса на этой же трассе.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210918-passazhirov-slomavshegosya-avtobusa-otvezli-na-zh-d-vokzal-v-karagandinskoy-oblasti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie