Пассажиров сломавшегося автобуса отвезли на ж/д вокзал в Карагандинской области (видео)
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На трассе близ поселка Осакаровка в Карагандинской области ночью сломался пассажирский автобус. Спасатели эвакуировали 15 человек в местный железнодорожный вокзал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, ночью на трассе Алматы - Екатеринбург произошла поломка пассажирского автобуса, который встал в 7 км от поселка Осакаровка в Карагандинской области.
Сотрудниками МЧС из технически неисправного транспортного средства на железнодорожный вокзал поселка Осакаровка эвакуированы 15 пассажиров.
В ведомстве напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер 112.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области пассажирам сломавшегося на трассе автобуса помогли спасатели. Восемь человек разместили в пункте обогрева.
Помимо этого, полицейские Карагандинской области эвакуировали пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе Алматы - Екатеринбург из-за сильного мороза.
Также спасателям пришлось эвакуировать иностранных пассажиров сломавшегося автобуса на этой же трассе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210918-passazhirov-slomavshegosya-avtobusa-otvezli-na-zh-d-vokzal-v-karagandinskoy-oblasti-video/