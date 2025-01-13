Пассажиров сломавшегося автобуса отвезли на ж/д вокзал в Карагандинской области (видео)

На трассе близ поселка Осакаровка в Карагандинской области ночью сломался пассажирский автобус. Спасатели эвакуировали 15 человек в местный железнодорожный вокзал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, ночью на трассе Алматы - Екатеринбург произошла поломка пассажирского автобуса, который встал в 7 км от поселка Осакаровка в Карагандинской области.

Сотрудниками МЧС из технически неисправного транспортного средства на железнодорожный вокзал поселка Осакаровка эвакуированы 15 пассажиров.

В ведомстве напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер 112.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области пассажирам сломавшегося на трассе автобуса помогли спасатели. Восемь человек разместили в пункте обогрева.

Помимо этого, полицейские Карагандинской области эвакуировали пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе Алматы - Екатеринбург из-за сильного мороза.

Также спасателям пришлось эвакуировать иностранных пассажиров сломавшегося автобуса на этой же трассе.