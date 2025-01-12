Туман и гололед: где в Казахстане в начале новой недели ожидается непогода, рассказали синоптики

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

13 января на юге, западе, севере Атырауской области ожидается туман.

В Атырау - временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области, в Актау ожидается туман.

На севере, востоке Акмолинской области, в Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Туманно будет и на юге Кызылординской области, а также на севере, юге области Абай.

В Семее 13 января ночью и утром ожидается туман. Также, с 20.00 часов 12 января до 20.00 часов 13 января по городу Семей сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области - туман.

В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман. Также, с 20.00 часов 12 января до 20.00 часов 13 января по городу Усть-Каменогорск сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

13 января днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.

В Уральске 13 января ночью и утром ожидается туман.

Сутки 13 января по городу Шымкент сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Также и на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области.

13 января на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

В Костанае ожидается туман.

13 января на востоке, в горных районах области Жетісу ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.