Туман и гололед: где в Казахстане в начале новой недели ожидается непогода, рассказали синоптики
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Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
13 января на юге, западе, севере Атырауской области ожидается туман.
В Атырау - временами ожидается туман.
Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области, в Актау ожидается туман.
На севере, востоке Акмолинской области, в Кокшетау ночью и утром ожидается туман.
Туманно будет и на юге Кызылординской области, а также на севере, юге области Абай.
В Семее 13 января ночью и утром ожидается туман. Также, с 20.00 часов 12 января до 20.00 часов 13 января по городу Семей сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.
На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области - туман.
В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман. Также, с 20.00 часов 12 января до 20.00 часов 13 января по городу Усть-Каменогорск сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.
13 января днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.
В Уральске 13 января ночью и утром ожидается туман.
Сутки 13 января по городу Шымкент сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени.
На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Также и на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области.
13 января на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.
В Костанае ожидается туман.
13 января на востоке, в горных районах области Жетісу ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210807-tuman-i-gololed-gde-v-kazahstane-v-nachale-novoy-nedeli-ozhidaetsya-nepogoda-rasskazali-sinoptiki/