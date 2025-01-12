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Спасатели выносили детей на руках во время пожара в Караганде (видео)

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Спасатели в Караганде
Спасатели в Караганде. Кадр из видео: instagram.com/112qaragandy_tjd

В Караганде в одной из квартир многоэтажного жилого дома произошло горение мебели. Сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе двоих детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДЧС Карагандинской области, вчера в Караганде в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошло горение мебели.

Силами спасателей при помощи спасательных колпаков из задымленной зоны спасено 6 человек и эвакуирован 1 человек. Пожар ликвидирован в кратчайшее время. На месте пожара был организован обогрев для жителей дома. Пострадавших нет, причина устанавливается.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Добавим, также в Таразе в одном из столярных цехов произошел пожар на площади 100 квадратных метров. Огонь ликвидирован, выясняются обстоятельства и причины.

Вчера произошел пожар в здании Казахстанско-британского технического университета в Алматы. Горение было ликвидировано этой ночью, в МЧС рассказали подробности тушения.

Пару дней назад крупный пожар произошел в Петропавловске, в продуктовом магазине на первом этаже многоквартирного дома. Спасатели эвакуировали жильцов - 68 человек.

Также в Карагандинской области пожарные спасли многоквартирный дом от возможного взрыва. Из квартиры вынесли газовый баллон, а сам пожар ликвидировали на площади 10 кв. м.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210793-spasateli-vynosili-detey-na-rukah-vo-vremya-pozhara-v-karagande-video/

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