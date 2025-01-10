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Должностных лиц наказали за плохую уборку дорог в Павлодарской области

Опубликовано:

Неубранный снег
Снег возле остановки в Аксу. Кадр из видео: polisia.kz

В Павлодарской области должностных лиц оштрафовали за наличие дефектов на автодорогах и обязали устранить выявленные недостатки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в первые дни нового года порядка 2 тыс. километров автодорог обследовали сотрудники административной полиции в Павлодарской области.

В результате был обнаружен 51 дефект, выдано 35 предписаний на устранение выявленных недостатков.

"За невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений к ответственности привлечены пять должностных лиц, на каждого наложен штраф", - рассказали в МВД.

Стражи правопорядка отметили, что такие мероприятия проводятся в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, снижения уровня травматизма и смертности на дорогах региона.

На видео сотрудники полиции сняли состояние автодороги Экибастуз - Майкаин, где обнаружили наличие наледи и неочищенные обочины, и улицы Мухтара Ауэзова в Экибастузе, которая оказалась не очищена от снега и имела снежные валы по краю проезжей части. А в городе Аксу на улице Ленина обнаружился снежный вал возле остановки общественного транспорта.

Ранее жители Павлодара пожаловались, что выпавший снег превратился в кашу и ходить по городу стало трудно, а коммунальщики за неделю успели очистить только центральные улицы. В городском акимате заверили, что ситуацию решают оперативно, а режим работы - круглосуточный.

Также стало известно, что в Караганде коммунальные службы работают в усиленном режиме для устранения последствий снегопадов, обеспечивая бесперебойную очистку и уборку дорог. За два дня из районов города вывезли более 14 тыс. кубометров снега.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210238-dolzhnostnyh-lic-nakazali-za-plohuyu-uborku-dorog-v-pavlodarskoy-oblasti/

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