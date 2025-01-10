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В АФМ обратились к казахстанцам из-за видео в соцсетях

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Кассир пересчитывает тенге и доллары
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Агентстве по финансовому мониторингу обратились к казахстанцам из-за распространившихся в Сети видео об обмане при обмене валюты, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.

Как напоминают в агентстве, при осуществлении валютных операций важно быть бдительными и острожными, особенно в свете распространения в соцсетях видеороликов, в которых граждане путают настоящие денежные купюры с сувенирными или поддельными деньгами.

"Эти ролики показывают, как люди, не обращая должного внимания, не могут отличить реальные банкноты от фальшивых или сувенирных, что создает потенциальную угрозу для финансовой безопасности и может привести к нежелательным последствиям, включая участие в незаконных операциях", – поделились в АФМ.

Отмечается, что с начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тыс. фальшивых банкнот. Общая сумма изъятых фальшивых денег составляет свыше 80 млн тенге.

Осуждено 8 человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр. Они приговорены к реальным срокам лишения свободы от 5 до 6 лет.

Чтобы не стать жертвой обмана, в АФМ рекомендуют:

  • проверять банкноты при сделках с наличными средствами;
  • обращать внимание на качество бумаги, защитные элементы (водные знаки, микропечать, элементы, которые видны только при определенном освещении), а также на текстуры и шрифты, которые сложно подделать;
  • не обменивать деньги у незнакомых лиц;
  • избегать сделок с "менялами", даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу.

"Будьте внимательны и осторожны! В случае обнаружения фальшивых или подозрительных банкнот, ни в коем случае не пытайтесь их сбыть. Немедленно обращайтесь в АФМ или правоохранительные органы по месту проживания для проведения соответствующих проверок", – напомнили казахстанцам в агентстве.

Отметим, согласно статье 231 УК РК, изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг наказываются лишением свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в начале прошлого года в Шымкенте мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы после того, как он был задержан с поличным при реализации поддельных 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США.

Летом жителей Казахстана предупредили об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты, особенно в преддверии отпусков.

Недавно мы писали, могут ли банкоматы выдавать фальшивые купюры в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210171-v-afm-obratilis-k-kazahstancam-iz-za-video-v-socsetyah/

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