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Очереди появились в городском парке Темиртау (видео)

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Парк Темиртау
Парк Темиртау. Кадр из видео: instagram.com/parkvostok

Городской парк Темиртау поблагодарил жителей за активное участие в улучшении порядка на катке и горке, отмечая вклад волонтеров в организацию зимних развлечений, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в парке внимательно относятся ко всем замечаниям, связанным с очередями и безопасностью на катке и горке.

"Особую благодарность выражаем волонтерскому центру за активную помощь в организации мероприятий, благодаря чему удалось улучшить порядок и сократить очереди.

Для вашего веселого и комфортного отдыха мы создали праздничную атмосферу с музыкальным сопровождением (с 14:00 до 23:00), лазерной подсветкой, яркими гирляндами и красивой новогодней елкой", - говорится в сообщении.

Представители парка попросили всех гостей и жителей города соблюдать технику безопасности и следовать правилам, размещенным при входе на каток и горку.

Ранее сообщалось, что в Темиртау праздничная елка пострадала от непогоды и некорректного использования карусели, но все повреждения оперативно устранены.

Также недавно городской парк Темиртау пригласил жителей и гостей погрузиться в зимнюю сказку. Уютный зимний сад с огоньками и ароматом хвои стал местом отдыха и вдохновения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209703-ocheredi-poyavilis-v-gorodskom-parke-temirtau-video/

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