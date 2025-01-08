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Сильный мороз, низовая метель, гололед: в каких регионах Казахстана ухудшится погода, рассказали синоптики

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Дети переходят дорогу
Метель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана - ожидаются низовая метель, туман и гололед, местами мороз и снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане 9 января ожидается низовая метель. Временами ветер: порывы скоростью 15-18 м/с.

На севере Актюбинской области 9 января ветрено, ночью 10 января - порывы ветра скоростью 15-20 м/с, ночью и днем по области гололед, туман.

9 января в северной половине Костанайской области ожидается метель. На востоке, юге области - туман. Ветер порывами 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В Костанае 9 января ночью и утром ожидается метель. Ветер скоростью порывов 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер: в центре, на востоке области скорость порывов 15-20 м/с.

В Кызылорде ожидается ветер: порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области сохраняется предупреждение о лавинной опасности. В период 8-9 января 2025 года в связи с выпадением сильных осадков в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

9 января на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед.

В Алматы временами ожидается туман, на дорогах гололедица.

В Конаеве также временами ожидается туман, на дорогах гололедица.

9 января на севере, востоке области Ұлытау временами ожидается туман.

С 9 по 10 января на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. На севере, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с.

В Шымкенте 9-10 января ночью и утром ожидается туман.

В Туркестане также 9-10 января ночью и утром ожидается туман.

9 января ночью в области Жетісу, днем на востоке, в горных районах области ожидается низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. На востоке, в горных районах области ветер порывами 15-20, временами 25 м/с. Ночью на востоке, в горных районах области ожидается сильный мороз 25 градусов.

В Атырауской области ожидается ветер: на севере, востоке области порывы скоростью 15-20 м/с.

В Мангистауской области также ветрено: на западе, в центре области порывы скоростью 15-20 м/с.

В Актау 9 января ночью ожидается ветер: порывы 15-18 м/с.

На юге области Абай ночью 9 января ожидается сильный снег. Ночью метель, днем на севере, востоке, юге области низовая метель. Днем на юге, в центре области ожидается туман. На западе, севере, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с.

В Семее 9 января ночью ожидается метель, ветер порывами 15-18 м/с.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер скоростью 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. На севере, востоке, юге области временами туман. У утром и днем на севере области ветрено, порывы скоростью 15-20 м/с.

9 января ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ночью метель, днем на севере, востоке, юге области низовая метель. Днем на западе, востоке, юге области ожидается туман. На севере, востоке области ветер скоростью 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске 9 января ночью ожидается метель. Ветер порывами 15-18 м/с.

9 января ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, днем на западе, севере области ожидается гололед. Ветер на западе, севере, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Уральске 9 января ночью ожидается низовая метель, днем гололед. Днем ветрено, порывы 18 м/с.

В Акмолинской области ожидается метель. На западе, севере, востоке области ветер порывами 15-20, временами 25 м/с.

В Кокшетау 9 января временами ожидается низовая метель. Временами ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

9-11 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с, 10 января порывы 23-28 м/с.

В Таразе 9-11 января временами ожидается туман.

9 января в Северо-Казахстанской области ожидается снег. Метель, днем на западе области ожидается гололед. Ветер скоростью 15-20 м/с, на западе, юге области - порывы 25 м/с.

В Петропавловске 9 января ожидается метель. Ветер скоростью 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209604-silnyy-moroz-nizovaya-metel-gololed-gde-uhudshitsya-pogoda-po-kazahstanu-rasskazali-sinoptiki/

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