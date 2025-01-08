40 автобусов не вышли на линию вовремя: в Уральске бастуют водители общественного транспорта

В Уральске около 40 автобусов не вышли вовремя на линию из-за забастовки водителей, заявивших, что им задерживают зарплаты и не производят социальные и пенсионные отчисления, передает Almaty.tv.

В Уральске водители нескольких маршрутов не вышли на линию. Они заявили о нарушениях в трудовом законодательстве со стороны руководства.

Работники компании перевозчика, ранее проигравшей суды по делам о налоговых махинациях, рассказали, что не могут вовремя получить заработную плату. Некоторые водители столкнулись с тем, что при обращении за медпомощью им было отказано из-за отсутствия выплат по медстрахованию. Также есть проблемы с начислением отпускных.

"В течение шести месяцев у нас нет ни социальных, ни медицинских отчислений. Зарплата выдается с задержками. Почему-то нет у нас пенсионных отчислений, по этой причине даже кредиты не можем оформить", - рассказал водитель маршрута № 3 Нурбек Таженов.

С водителями автобусов встретились городские власти. Чиновники пообещали разобраться в ситуации.

После разговора водители вернулись на линию, работа общественного транспорта на этих маршрутах полностью возобновлена.

Также в акимате подтвердили информацию о задолженности перевозчика по социальным отчислениям в размере 60 миллионов тенге. Работникам сказали, что посодействуют в том, чтобы все выплаты были начислены до 10 числа следующего месяца

"Все маршруты являются социально значимыми. Порядка 40 автобусов сегодня не вышли на линию, проблема ясна, будем решать ее", - сообщил заместитель акима города Азамат Халелов.

Напомним, в ноябре в Актобе десятки строителей отказались работать из-за задержки зарплаты. Возмущенные рабочие собрались возле офиса строительной компании.

До этого в конце мая в Минтруда сообщали, что в 2024 году на 13-ти предприятиях республики произошли забастовки. Все они к тому моменту были завершены.

В марте в "Казмунайгазе" рассказали об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки Westoil Software, произошедшей в декабре 2023 года в поселке Жетыбай Мангистауской области.