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Казахстанцы с двумя детьми оказались в снежном плену в Костанайской области

Опубликовано:

Автомобиль едет по дороге в метель
Метель на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

Шестеро человек, среди которых было двое детей, оказались заблокированы снежным заносом на трассе Карасу - Севастополь. Им помогли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Карасуском районе помощь спасателей потребовалась шести гражданам, застрявшим в снежном заносе на автодороге областного значения Карасу - Севастополь. Среди спасенных были двое детей.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, использовав технику высокой проходимости для эвакуации людей из застрявшего автомобиля. Все спасенные были благополучно доставлены в село Карасу. В медицинской помощи не нуждались.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности при передвижении в зимний период и быть готовыми к возможным неблагоприятным условиям на дорогах.

Ранее в декабре после резкого похолодания казахстанцы столкнулись со снежными заносами и поломками транспорта на трассах. Так, в службу 112 Мангистауской области поступило сообщение о 13 грузовых автомашинах с путниками, которые застряли в сугробе и не могут самостоятельно выбраться. Спасатели отбуксировали грузовики на очищенный участок дороги.

Похожие случаи происходили и в ноябре: в области Жетісу на заснеженной трассе застряли несколько автомобилей. Им на помощь пришли спасатели: с помощью вахтовки эвакуировали 8 человек, из них 2 ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209584-kazahstancy-s-dvumya-detmi-okazalis-v-snezhnom-plenu-v-kostanayskoy-oblasti/

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