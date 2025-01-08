Карагандинцы пожаловались на завалы мусора после праздников

Карагандинцы пожаловались на завалы мусора, которые наблюдаются на всех площадках города. В праздничные дни объем бытовых отходов существенно вырос, передает ekaraganda.kz.

Жители Караганды пожаловались на состояние мусоросборочных площадок. Если на некоторых мусорных площадках баки полные, то другие и вовсе завалены ТБО.

Как рассказали в ТОО "ГорКомТранс Караганды", в праздничные дни действительно существует проблема вывоза бытового мусора. Это не связано с нехваткой спецтехники, а обусловлено увеличением объема ТБО.

"В праздники большой объем мусора складируется на мусоросборочных площадках. Люди делают генеральную уборку дома, выкидывают старые вещи, готовят еду, после праздников распаковывают подарки и упаковку выкидывают в мусорные контейнеры", - заявил генеральный директор ТОО "ГорКомТранс" Марат Бимагамбетов.

Мусорка. Фото: ekaraganda.kz

Также руководство компании отметило, что в праздничные дни и сегодня, 8 января, была выведена дополнительная техника (три самогруза, погрузчик, самосвалы).

По некоторым адресам мусоровозам приходится заезжать дважды в день, в основном это новые микрорайоны с многоэтажными домами и районы, где располагаются супермаркеты.

Отмечается, что ТОО "ГорКомТранс" утилизирует до 500 тонн бытовых отходов в день.

Ранее сообщалось, что в Караганде коммунальные службы работают в усиленном режиме для устранения последствий снегопадов. За два дня из районов города вывезено более 14 тысяч кубометров снега.

Также стало известно, что в Караганде удалось заметно улучшить экологическую обстановку благодаря большому количеству мероприятий по уборке мусора и установке новых контейнеров.

А в ноябре прошлого года мусоровоз провалился в открытый люк, что привело к повреждению техники. Инцидент произошел на проспекте Абдирова.