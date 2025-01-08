"Нужно обратиться в полицию": сосед актюбинки переехал, но не освободил подвал

Жительница Актобе обратилась с вопросом о правах на общие подвальные помещения после переезда соседа. Специалисты разъяснили нормы закона о совместной собственности, передает "Диапазон".

В Актобе местная жительница задалась вопросом о том, какие меры можно принять к соседу, который, переехав в другой дом, не освободил свою часть подвального помещения.

"Живу на пр. Абулхаир хана. В наших пятиэтажках есть подвалы. Сосед переехал в другой дом, но свою часть подвала не освобождает. Какие меры можно принять? Подвал - это же общая долевая собственность жильцов дома?" - спросила актюбинка.

В городской жилищной инспекции заявили, что согласно Закону "О жилищных отношениях" подвал неотделимо принадлежит всем собственникам квартир. При продаже квартиры доля в общем имуществе автоматически переходит к новому владельцу.

"Согласно Закону "О жилищных отношениях" общее имущество объекта кондоминиума, включая подвал, принадлежит собственникам квартир на праве общей долевой собственности и неотделимо от прав на квартиру, находящейся в индивидуальной собственности.

В случае продажи квартиры доля в общем имуществе, в том числе в подвале, переходит новому собственнику.

Вопрос пользования общим имуществом должен решаться на собрании большинством голосов.

По вопросу освобождения подвала необходимо обратиться в местную полицейскую службу либо в судебные органы по месту жительства", - отметила специалист городской жилищной инспекции Раушан Елешева.

Ранее сообщалось, что жители многоэтажного дома в Павлодаре не могут спокойно находиться в своих квартирах - из-за нечистот в подвале запах "стоит" до последних этажей. Жители дома вынуждены не закрывать дверь подъезда на ночь. Боятся, если смрадному запаху будет некуда выходить, то задохнутся.

А жители Сарани в Карагандинской области заявили о скоплении в подвалах воды из канализационных стоков. Коммунальщики во время прочистки обнаружили в трубах нижнее белье.