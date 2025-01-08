Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Нужно обратиться в полицию": сосед актюбинки переехал, но не освободил подвал

Опубликовано:

Подвал
Подвал. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Актобе обратилась с вопросом о правах на общие подвальные помещения после переезда соседа. Специалисты разъяснили нормы закона о совместной собственности, передает "Диапазон".

В Актобе местная жительница задалась вопросом о том, какие меры можно принять к соседу, который, переехав в другой дом, не освободил свою часть подвального помещения.

"Живу на пр. Абулхаир хана. В наших пятиэтажках есть подвалы. Сосед переехал в другой дом, но свою часть подвала не освобождает. Какие меры можно принять? Подвал - это же общая долевая собственность жильцов дома?" - спросила актюбинка.

В городской жилищной инспекции заявили, что согласно Закону "О жилищных отношениях" подвал неотделимо принадлежит всем собственникам квартир. При продаже квартиры доля в общем имуществе автоматически переходит к новому владельцу.

"Согласно Закону "О жилищных отношениях" общее имущество объекта кондоминиума, включая подвал, принадлежит собственникам квартир на праве общей долевой собственности и неотделимо от прав на квартиру, находящейся в индивидуальной собственности.

В случае продажи квартиры доля в общем имуществе, в том числе в подвале, переходит новому собственнику.

Вопрос пользования общим имуществом должен решаться на собрании большинством голосов.

По вопросу освобождения подвала необходимо обратиться в местную полицейскую службу либо в судебные органы по месту жительства", - отметила специалист городской жилищной инспекции Раушан Елешева.

Ранее сообщалось, что жители многоэтажного дома в Павлодаре не могут спокойно находиться в своих квартирах - из-за нечистот в подвале запах "стоит" до последних этажей. Жители дома вынуждены не закрывать дверь подъезда на ночь. Боятся, если смрадному запаху будет некуда выходить, то задохнутся.

А жители Сарани в Карагандинской области заявили о скоплении в подвалах воды из канализационных стоков. Коммунальщики во время прочистки обнаружили в трубах нижнее белье.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209415-nuzhno-obratitsya-v-policiyu-sosed-aktyubinki-pereehal-no-ne-osvobodil-podval/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie