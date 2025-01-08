Упавшего при украшении елки учителя из Семея выписали из больницы, заявили в Минпросвещения

На брифинге правительства глава Минпросвещения сообщил о выписке из больницы учителя из Семея, который упал, когда наряжал новогоднюю елку на центральной площади, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ситуация взята на особый контроль. Сегодня утром он вышел из больницы здоровым, поэтому дальше будет помогать и поддерживать нашего коллегу, его восстановление на своем рабочем месте. По трудоспособности — нужна реабилитация, восстановление, поэтому дальше будем продолжать помогать педагогу по восстановлению. Через Минздрав, через областное здравоохранение было взято на особый контроль здоровье нашего педагога", - сообщил глава Минпросвещения Гани Бейсенбаев.

Он добавил, что по данному вопросу было собрано экстренное совещание, где обсудили меры, "чтобы впредь не допускать такого". Также глава Минпросвещения напомнил, что после данного несчастного случая был уволен глава управления образования в регионе.

"Замакима города получил выговор. Руководитель отдела образования за халатное отношение к исполнению закона о статусе педагога был освобожден от занимаемой должности. Три директора были тоже привлечены к дисциплинарной ответственности. Продолжается в данном направлении работа, вы слышали, по оплате компенсации (для педагога - прим. авт.)", - добавил Бейсенбаев.

Напомним, 22 декабря министр просвещения Гани Бейсембаев в соцсетях сообщил, что в Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал. Он отметил, что такие действия нарушают закон "О статусе педагога".

В управлении образования отреагировали на произошедшее, заявив, что начали служебную проверку. В ведомстве обещали привлечь всех виновных к ответственности.

Позже стало известно, что глава отдела образования лишился должности после инцидента с учителем на елке в Семее.

О произошедшем высказалась супруга пострадавшего педагога. Она рассказала, что мужчине удалили образовавшуюся гематому и часть черепа. Через три месяца ему планируют поставить имплант.

25 декабря в Минздраве рассказали, что пострадавший учитель в сознании, его состояние улучшилось.

Отметим, о произошедшем высказался также бывший министр просвещения, депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов. Он заявил, что нужно пресекать такие устаревшие практики, как принудительное участие педагогов в установке новогодних елок, уборке улиц или других мероприятиях, не имеющих отношения к их прямым обязанностям.