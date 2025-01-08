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Как в Актобе пытаются избежать несчастных случаев в зонах отдыха (видео)

Опубликовано:

Рейд в Актобе
Рейд в Актобе. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_akimat

В Актобе проводят мониторинг развлекательных центров для профилактики несчастных случаев. Специалисты напоминают о безопасности эксплуатации оборудования, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в зимний период особое внимание уделяется профилактике несчастных случаев и обеспечению безопасности технического оборудования в городских развлекательных центрах.

В связи с этим специалисты отдела предпринимательства Актобе совместно с представителями городского управления полиции провели мониторинг развлекательных заведений города.

Основная цель мониторинга - информирование владельцев развлекательных центров о правильной эксплуатации технического оборудования, а также предоставление рекомендаций жителям и гостям города по соблюдению мер безопасности во время отдыха.

Мероприятия в этом направлении будут продолжены до конца сезона.

Ранее сообщалось, что в Актобе начались проверки зимних аттракционов на соответствие требованиям безопасности. Специалисты проверяют регистрацию и эксплуатацию объектов в соответствии с нормами.

А в Министерстве внутренних дел обратились к родителям с призывом обеспечить безопасность жизни детей во время зимних развлечений. Так, в ведомстве призвали одевать детей в яркую, заметную одежду, чтобы они были видны водителям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209287-kak-v-aktobe-pytayutsya-izbezhat-neschastnyh-sluchaev-v-zonah-otdyha-video/

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