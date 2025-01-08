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Измеряющих радиацию специалистов будут готовить в Казахстане в связи со строительством АЭС

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Женщина проверяет уровень радиации
Радиация. Иллюстративное фото: Francesco Sgura / EyeEm / Gettty Images

На заседании правительства глава Минэнерго рассказал о подготовке новых специалистов в Казахстане в связи со строительство АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

"С учетом строительства новых объектов электрогенерации, активного роста потребления и развития экономики прогнозируется, что до 2030 года потребность востребованных профессий только в энергетике может составить более 20 тысяч. Это инженеры-энергетики, сварщики, слесари, газорезчики, электромонтеры, электрики и электромонтажники, сантехники и трубопроводчики и т.д.

В поддержку строительства АЭС на базе отечественных колледжей будут созданы специализированные специальности для подготовки персонала для АЭС – дозиметрист (специалист, занимающийся определением дозы радиоактивного излучения – прим. ред.), слесарь по ремонту паротурбинного оборудования, специалист по обслуживанию и ремонту механического оборудования атомных станций, специалист в области информационных технологий на атомных станциях и т.д.", - сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Он добавил, что с электротехническими колледжами сейчас тесно сотрудничают Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, представляющие базу для производственных практик студентов колледжей по ядерным специальностям.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября текущего года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209244-izmeryayushchih-radiaciyu-specialistov-budut-gotovit-v-kazahstane-v-svyazi-so-stroitelstvom-aes/

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