Измеряющих радиацию специалистов будут готовить в Казахстане в связи со строительством АЭС
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На заседании правительства глава Минэнерго рассказал о подготовке новых специалистов в Казахстане в связи со строительство АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.
"С учетом строительства новых объектов электрогенерации, активного роста потребления и развития экономики прогнозируется, что до 2030 года потребность востребованных профессий только в энергетике может составить более 20 тысяч. Это инженеры-энергетики, сварщики, слесари, газорезчики, электромонтеры, электрики и электромонтажники, сантехники и трубопроводчики и т.д.
В поддержку строительства АЭС на базе отечественных колледжей будут созданы специализированные специальности для подготовки персонала для АЭС – дозиметрист (специалист, занимающийся определением дозы радиоактивного излучения – прим. ред.), слесарь по ремонту паротурбинного оборудования, специалист по обслуживанию и ремонту механического оборудования атомных станций, специалист в области информационных технологий на атомных станциях и т.д.", - сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Он добавил, что с электротехническими колледжами сейчас тесно сотрудничают Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, представляющие базу для производственных практик студентов колледжей по ядерным специальностям.
Строительство АЭС в Казахстане
В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.
В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.
В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.
В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.
Голосование состоялось 6 октября текущего года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".
По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209244-izmeryayushchih-radiaciyu-specialistov-budut-gotovit-v-kazahstane-v-svyazi-so-stroitelstvom-aes/