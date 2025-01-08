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В "КазАвтоЖол" обратились к казахстанским водителям

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Метель на трассе
Метель на трассе. Иллюстративное фото: pexels.com

В "КазАвтоЖол" обратились к казахстанским водителям с предупреждением: в связи со снегопадом в регионах страны их просят соблюдать правила безопасности на автодорогах, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "КазАвтоЖол" появилось обращение к казахстанским водителям в связи с погодными условиями.

8 января 2025 года в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях, а также в области Абай и Жетысу местами ожидается снег.

В связи с этим водителей просят соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

Позвонив в колл-центр "КазАвтоЖол" по номеру 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток, отмечается в публикации.

Напомним, сегодня, 8 января, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – ожидаются осадки.

В акимате Астаны рассказали о борьбе с последствиями обильного снегопада и обратились к жителям и гостям столицы с просьбой быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности и не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения.

В международном аэропорту Алматы заявили, что в среду, 8 января, задержана часть рейсов на вылет из-за сложных погодных условий. Накануне в акимате Алматы предупреждали, что ночью и утром в мегаполисе ожидается обильный снегопад. Отмечалось, что общая высота снежного покрова может достичь 9 мм. В связи с этим коммунальные службы города были приведены в готовность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209199-v-kazavtozhol-obratilis-k-kazahstanskim-voditelyam/

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