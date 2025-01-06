"Непонятно, как и где остановиться": карагандинцы пожаловались на неопределенную ситуацию

Автомобилисты Караганды пожаловались на Т-образный перекресток на улице Дюсембекова из-за отсутствия разметки и знаков. Власти пообещали устранить проблему в новом сезоне, передает ekaraganda.kz.

Автомобилисты Караганды пожаловались на неопределенную ситуацию на Т-образном перекрестке по улице Дюсембекова.

"Если ехать от проспекта Строителей в сторону школы № 59, непонятно, как и где остановиться на перекрестке с улицей Дюсембекова. Там установлен светофор, но нет ни стоп-линии, ни знаков непосредственно перед светофором. Имеется старый знак "СТОП" вдоль парковки", - пишут местные жители.

Опоры светофорного объекта находятся у края проезжей части, когда автомобилисты именно из-за отсутствия знаков вынуждены останавливаться за 5-7 метров от светофора, чтобы пропустить не только пешеходов, но и тех, кто выезжает или поворачивает с главной дороги на парковку.

В основном, чтобы не стать нарушителями ПДД, владельцы автотранспорта ориентируются именно по старому знаку с парковки.

Как сообщают в ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", на данном участке в летнее время производился капитальный ремонт, однако работы не были завершены.

С началом нового ремонтного сезона здесь будет обустроен пешеходный тротуар, а вместе с этим появятся и новые дорожные знаки, в том числе и стоп-линия.

До того момента в ведомстве просят автомобилистов быть внимательными и ориентироваться по имеющимся знакам.

Ранее в Караганде автомобилисты пожаловались на неработающий светофор на улице Пригородная. В результате водители вынуждены самостоятельно регулировать дорожное движение.

Вместе с этим, карагандинские водители были обеспокоены состоянием светофора, который может упасть на проезжую часть. Восстановить объект обещают в ближайшие дни.

Также жители города пожаловались на некорректную работу светофора на перекрестке улиц Гоголя и Космонавтов. Власти приняли решение демонтировать табло обратного отсчета.