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Сильный ветер повредил главную елку Темиртау (видео)

Опубликовано:

Ремонтная бригада
Ремонтная бригада. Кадр из видео: instagram.com/parkvostok

В Темиртау праздничная елка пострадала от непогоды и некорректного использования карусели, но все повреждения оперативно устранены, передает NUR.KZ со ссылкой на городской парк.

Как сообщается на официальной странице организации в Instagram, недавние погодные условия, сопровождавшиеся сильным ветром и обильными осадками, нанесли небольшой ущерб елке.

Стихия повредила часть украшений и праздничной конструкции. Однако это оказалось не единственной проблемой: некоторые из посетителей допустили некорректное использование установленной карусели у елки, что привело к ее поломке.

"Несмотря на возникшие трудности, мы рады сообщить, что наши сотрудники незамедлительно приступили к работе по устранению повреждений. Благодаря их усилиям елка восстановлена, украшения снова сияют.

Спасибо за ваше понимание и поддержку. Приходите в парк "Восток" за праздничным настроением, мы всегда рады видеть вас!" - отметили в парке.

Ранее сообщалось, что вандалы порвали провода светящегося корабля и взломали домик Деда Мороза в Караганде. То, что в парке не работает инсталляция корабля, заметили неравнодушные карагандинцы. В управлении парками прокомментировали ситуацию.

Помимо этого, в сентябре прошлого года в парке Пришахтинска сотрудники начали подготовку к зимнему сезону, но неизвестные вандалы повредили оформленную инсталляцию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208584-silnyy-veter-povredil-glavnuyu-elku-temirtau-video/

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