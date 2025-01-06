Куда обращаться актюбинцам, если сломан люк на дороге

АО "Aqtobe su-energy group" продолжает ремонтировать дороги и обновлять крышки колодцев для сохранения городской инфраструктуры, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как сообщается на официальной странице АО в Instagram, ремонт и восстановление асфальтового покрытия и крышек колодцев не только поддерживают безопасность и комфорт горожан, но и способствуют сохранению инфраструктуры в хорошем состоянии на долгосрочной основе.

"В связи с этим АО "Aqtobe su-energy group" продолжает активно мониторить состояние асфальтового покрытия и крышек колодцев, а также своевременно проводить необходимые работы, обеспечивая бесперебойное функционирование инфраструктуры города", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что для передачи информации о повреждениях доступна круглосуточная аварийно-диспетчерская служба по номеру 740-444.

Ранее жители Актобе пожаловались на оставленный котлован на перекрестке улиц Жанкожа батыра и Некрасова, автомобилисты были вынуждены выезжать на встречную полосу.

Также сообщалось, что в Актобе специалисты устраняли засор канализационной сети по улице Тауелсиздик, 16а с использованием специализированного оборудования, включая мотопомпы для откачки воды.

А в Уральске провалился асфальт на проезжей части в результате обрушения верхнего свода канализационного коллектора.