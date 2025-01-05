"Кормили хорошо": задержанного блогера из Актау освободили спустя десять суток

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, получивший наказание в виде ареста на 10 суток, вышел на свободу. Он рассказал о том, как провел время в заключении, передает Lada.kz.

В день падения борта, следовавшего рейсом Баку - Грозный, Азамат Сарсенбаев был задержан сотрудниками полиции. Изначально он сообщал, что его задержали за якобы незаконную съемку дроном места происшествия, однако позже стало известно, что он понесет наказание за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов.

Сегодня, 5 января, Азамата Сарсенбаева освободили из специального приемника отдела полиции Тупкараганского района.

Блогер поделился своими впечатлениями от понесенного наказания.

"Сотрудники правоохранительных органов вели себя достойно. Кормили хорошо. Впервые в жизни я прочитал столько книг: за десять суток - семь произведений. Второго января я проиграл апелляцию, но не расстраиваюсь.

Считаю, что я не нарушал законов, но противиться наказанию не стал. Очень трудно было осознавать, что сидишь в четырех стенах. Сон был трудный, территория сильно освещалась и невозможно было уснуть. Терялось чувство времени. Тело отдыхает, а мозг - нет. Думал, приеду домой и сразу же усну, но спать не могу. Режим сбит, какая-то адаптация происходит непонятная мне", - рассказал Азамат Сарсенбаев.

Напомним, блогер из Актау Азамат Сарсенбаев выложил в свой Instagram-аккаунт кадры с места крушения самолета.

Позже стало известно, что его задержали. В полиции сообщали, что блогера задержали за нарушение общественного порядка.

"Он осуществлял запуск дрона на месте происшествия, создавая препятствия для работы спасательных служб и следственных действий, а также не подчинился законным требованиям сотрудников полиции", - поясняли в ДП Мангистауской области.

Суд признал Азамата Сарсенбаева виновным в совершении административного правонарушения, выраженного в неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей. Блогеру назначили 10 суток ареста.