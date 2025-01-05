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"Пройдитесь, выпишите штрафы": актюбинцы заявили о самовольном захвате территорий

Опубликовано:

Пристройки
Пристройки. Фото: instagram.com/zello_aktobe_official

Жители Актобе пожаловались на жильцов нескольких домов, которые, по их словам, самовольно расширили придомовые территории. В отделе земельных отношений пообещали проверить информацию, передает NUR.KZ.

Горожане опубликовали в Instagram-паблике Zello Aktobe фотографии, на которых видно, что у некоторых домов по улице Жолмырзаева установлены металлические заборы, высажены деревья и кустарники.

"Уважаемые акимат, отдел ЖКХ, земельный комитет! Скажите пожалуйста, почему жильцы домов по улице Жолмырзаева позволили себе перед домами увеличить территории палисадниками, металлическими ограждениями, посаженными деревьями?!

Ведь это сужает улицу и мешает проезду авто, а, главное, спецтехники! И таких моментов по городу сотни! Почему никто не обращает на это внимания?!

Пройдитесь, выпишите штрафы! И пусть убирают "свои" пристройки и освобождают улицы!" - говорится в подписи к снимкам.

В ГУ "Отдел земельных отношений города Актобе" отреагировали на публикацию, пообещав выехать на место и принять соответствующие меры.

"Уважаемый автор публикации! Для детального рассмотрения данного вопроса специалистами отдела земельных отношений будет осуществлен выезд на место, после чего будут приняты соответствующие меры", - пояснили в ведомстве.

Ранее жители Актобе обратились к властям с жалобами на избыточное количество столбов на улице Толстого и неудобное размещение автобусной остановки.

Также жители города пожаловались на оставленный котлован на перекрестке улиц Жанкожа батыра и Некрасова, автомобилисты были вынуждены выезжать на встречную полосу.

А еще горожане возмутились некачественной укладкой бордюров в районе Заречный-1. Ситуационный центр области пообещал разобраться в вопросе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208203-proydites-vypishite-shtrafy-aktyubincy-zayavili-o-samovolnom-zahvate-territoriy/

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