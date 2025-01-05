"Боимся выходить": нашествие бездомных собак напугало актюбинцев (видео)

Жители Актобе пожаловались на скопление бездомных собак в районе улицы Геологической. По словам горожан, ситуация становится опасной. В региональном управлении ветеринарии пообещали принять меры, передает NUR.KZ.

Жители города в Instagram-паблике Zello Aktobe пожаловались на большое скопление бездомных собак. По их словам, ситуация становится критической: они боятся выпускать детей на улицу и сами испытывают страх.

"Геологическая, 13. С каждым днем собак все больше и больше становится, звонила участковому, сказал, что до 5 числа у них выходной, только 5 числа будет принята заявка.

Мы боимся детей на улицу выпускать, да и сами выходить боимся. Прошу, примите меры", - поделилась жительница района.

ГУ "Управление ветеринарии Актюбинской области" отреагировало на публикацию, заявив, что на указанный адрес были направлены специалисты.

"Уважаемый автор публикации. По указанному адресу были направлены специалисты службы отлова", - пояснили в ведомстве.

Ранее уже сообщалось, что жители Актобе обеспокоены стаями бродячих собак, которые бегают по улицам и создают угрозу безопасности. Управление ветеринарии пообещало отреагировать на ситуацию.

Жители города Косшы также ранее пожаловались на стаи бродячих собак, которые, по их словам, пугают детей. В акимате прокомментировали ситуацию.

А в Алматинской области свора бездомных собак напала на баранов, когда пастух выгнал их на выпас. Незадолго до этого собаки напали и на ребенка.