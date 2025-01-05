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Жителей Темиртау пригласили в "зимнюю сказку" (видео)

Опубликовано:

Зимняя сказка
Зимняя сказка. Кадр из видео: instagram.com/parkvostok/

Городской парк Темиртау приглашает жителей и гостей погрузиться в зимнюю сказку. Уютный зимний сад с огоньками и ароматом хвои стал местом отдыха и вдохновения, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как сообщается на официальной странице организации в Instagram, городской парк Темиртау предлагает жителям и гостям города погрузиться в зимнюю сказку.

"Наш зимний сад - это место, где природа обретает волшебство и оживает в зимнем убранстве. Мерцающие огоньки, живописные уголки и нежный аромат хвои создают атмосферу уюта и праздника", - отмечают организаторы.

Посетителей ждут: локации для гармонии и вдохновения; живописные уголки для фото и сторис; места для наслаждения тишиной и зимним настроением.

"Приходите с семьей, друзьями или любимыми! Здесь вас ждут моменты радости, красоты и волшебства. Загляните и почувствуйте магию зимы!" - добавили в парке.

Режим работы: 09:00-19:00.

Ранее сообщалось, что в Караганде и Темиртау с 20 декабря по 7 января можно будет посетить новогодние утренники с участием сказочных героев, спектакли и театральные квесты для детей разного возраста.

Также в Темиртау завершены работы по заливке катков в разных районах города. Открытие главного катка состоялось 25 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208122-zhiteley-temirtau-priglasili-v-zimnyuyu-skazku-video/

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