Шокирующие надписи появились на водоемах в Актюбинской области (видео)
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В Актюбинской области в рамках акции "МҰЗ-2024" организовали 24 рейда, провели 130 инструктажей для рыбаков и установили предупреждающие таблички на опасных участках водоемов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в рамках акции "МҰЗ-2024" в Актюбинской области были организованы 24 рейда, где рыбакам региона проведены 130 инструктажей о правилах безопасного нахождения на льду.
Кроме того, им предоставили рекомендации по безопасному поведению в зимний период.
На опасных участках водоемов установлены таблички с шокирующими надписями, указывающими на реальные места происшествий, откуда ранее доставали утопленников.
"Таким образом, МЧС обращает внимание населения на необходимость соблюдения правил безопасности на льду", - отметили в ведомстве.
Ранее Актюбинское областное общество охотников и рыболовов приглашало всех любителей зимней рыбалки на соревнования по подледному лову.
Летом прошлого года в запрещенных для купания местах на реках Илек и Каргалы в Актобе начали устанавливать таблички с шокирующими надписями: "Купание запрещено. Здесь утонул человек".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208102-shokiruyushchie-nadpisi-poyavilis-na-vodoemah-v-aktyubinskoy-oblasti-video/