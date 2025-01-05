Шокирующие надписи появились на водоемах в Актюбинской области (видео)

В Актюбинской области в рамках акции "МҰЗ-2024" организовали 24 рейда, провели 130 инструктажей для рыбаков и установили предупреждающие таблички на опасных участках водоемов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в рамках акции "МҰЗ-2024" в Актюбинской области были организованы 24 рейда, где рыбакам региона проведены 130 инструктажей о правилах безопасного нахождения на льду.

Кроме того, им предоставили рекомендации по безопасному поведению в зимний период.

На опасных участках водоемов установлены таблички с шокирующими надписями, указывающими на реальные места происшествий, откуда ранее доставали утопленников.

"Таким образом, МЧС обращает внимание населения на необходимость соблюдения правил безопасности на льду", - отметили в ведомстве.

Ранее Актюбинское областное общество охотников и рыболовов приглашало всех любителей зимней рыбалки на соревнования по подледному лову.

Летом прошлого года в запрещенных для купания местах на реках Илек и Каргалы в Актобе начали устанавливать таблички с шокирующими надписями: "Купание запрещено. Здесь утонул человек".